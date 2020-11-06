اليوم السابع
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"التنمية الصناعية" تواصل تلقى طلبات المستثمرين على 1657 مصنعا حتى 26 نوفمبر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:26 ص
"التنمية الصناعية" تواصل تلقى طلبات المستثمرين على 1657 مصنعا حتى 26 نوفمبر اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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تواصل هيئة التنمية الصناعية، تلقى طلبات المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسات اشتراطات الوحدات الصناعية، التي طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية الجديدة في 7 محافظات وهم (الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الغردقة، المنيا، سوهاج، الأقصر)، وذلك بدءاً من يوم السبت 7 نوفمبر، وحتى يوم 26 نوفمبر، وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات الخميس.
 
وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تيسيراً على المستثمرين فقد تم اتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وذلك في اطار التعاون والتنسيق بينهما.
 
 
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلنت أكتوبر الماضي، عن طرح 1657 وحدة صناعية مجهزة بـ 7 مجمعات صناعية  كاملة المرافق لصغار المستثمرين، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وخطة وزارة التجارة والصناعة، لإقامة 13 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية، وشملت أنشطة صناعية متنوعة، وتم إقامة الوحدات الصناعية بمساحات تتراوح بين 48 م2 و792 م2، كما يسمح الطرح للمستثمر بالحصول على أكثر من وحدة.
 
وقال "الزلاط"، إن المستثمر الصناعي لديه الحرية في اختيار نظام تخصيص الوحدة الصناعية سواء بنظام الإيجار بسعر رمزي أو بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، وعبر توفير اليات سداد ميسرة لثمن الوحدة الصناعية من خلال برتوكولات موقعة بين الهيئة و (8) بنوك عامة وخاصة، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
 
ولفت "الزلاط"، إلى أنه لمزيد من التيسيرات تم اتاحة  تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التنمية الصناعية

المجمعات الصناعية

مصانع

الصناعة

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