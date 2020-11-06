اليوم السابع
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البحوث الزراعية تنظم لجان مرورية بحقول زراعات الفول للتعريف بالأصناف الجديدة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:00 ص
البحوث الزراعية تنظم لجان مرورية بحقول زراعات الفول للتعريف بالأصناف الجديدة الفول البلدى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، عمل لجان مرورية بحقول الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد وقاية النبات، وأمراض النبات، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية، للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة، ومكافحة أمراض النبات، والتعريف بالأصناف الجديدة للفول البلدى لزيادة الإنتاج، مع بداية زراعة الفول المبكرة.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان مرورية بحقول الفول البلدى لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج، التى تم استنباطهم   حديثا، وتم طرحها الموسم الجديد، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج، ومقاومة لمرض الهلوك، متوقعا زيادة  المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن الأصناف قليلة الاستهلاك المياه ومقامة لأمراض أوراق المحصول، ومنها نوبارية 4 و5، سخا 3، وأصناف أخرى، يحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول آخر ذو انتاجية عالية، متابعا أن قسم البقوليات يواصل إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض.

وتابع "خليل"، أن جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها.

كان الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن معهد المحاصيل الحقلية استعد لزراعة موسم الفول البلدى، باعتماد الخريطة والسياسة الصنفية لأصناف الفول البلدى على مستوى الجمهورية، وهى 12 صنف عالية الإنتاجية، بمناطق النوبارية مصر العليا مصر الوسطى، وجه بحرى  شمال الدلتا وسط وجنوب الدلتا، الأصناف المناسبة التى تزرع بها المحصول لظروف الأراضى الجديدة أصناف متحملة للإصابة بالهالوك ومتحملة للتبقع البنى والصدأ.

 

 


الزراعات الشتوية

البحوث الزراعية

أصناف الفول

امراض الفول

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