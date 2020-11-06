اليوم السابع
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الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:00 ص
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"البترول" تؤكد 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى و80 مركز للتحويل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:00 ص
"البترول" تؤكد 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى و80 مركز للتحويل حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية
كتبت – مروة الغول

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أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية ،أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ،  منذ بداية النشاط وحتي الآن بلغت حوالي 330 ألف سيارة وحوالي 210 محطة تموين بالغاز الطبيعي  و80 مركز تحويل سيارات للغاز الطبيعي. 
 
وأوضح حمدي عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جاري حاليا التوسع في تنفيذ المحطات لاستيعات السيارات ، التي سيتم تحويلها  للغاز الطبيعي في اطار  البرنامج الذي يتم تنفيذه  لزيادة عدد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي يتم متابعتها من خلال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية  لسرعة تنفيذ ما جاء بها وزيادة معدلات التحويل للغاز الطبيعي .
 
وأشار حمدي عبد العزيز ، الى أن الفترة القادمة ستشهد تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي  للانتشار والتوسع وزيادة أعداد السيارات وذلك في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود من أجل الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات الغاز الطبيعي.
 
 
 

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الغاز

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

خطة التوسع والانتشار

الغاز الطبيعى

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