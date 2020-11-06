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الاتصالات تؤكد 1.3 مليون مشترك جديد فى خدمة التليفون الأرضى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:06 م
الاتصالات تؤكد 1.3 مليون مشترك جديد فى خدمة التليفون الأرضى التليفون الأرضي - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أعداد المشتركين في التليفونات الثابتة بلغت 10.1 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس الماضي، من إجمالي 25.2 مليون اشتراك إجمالي سعة السنترالات، لتبلغ نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة 39.86%، وبذلك يرتفع عدد المشتركين الجدد بالتليفون الثابت إلى 1.3 مليون مشترك جديد خلال 8 شهور.
 
وجاءت اشتراكات التليفونات الثابتة بين 7.7 مليون مشترك في الحضر، و2.4 مليون مشترك في الريف، أما بحسب نوعية المشتركين، قسمت بين 8.7 مليون مشترك منزلي، و259.1 ألف مشترك حكومي، و1.1 مليون مشترك تجاري، فيما بلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.738%، وارتفعت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت في الحضر 15.33%، فيما بلغت نسبة الكثافة التليفونية في الريف 3.14%، وينتظر 277.1 ألف الاشتراك في التليفونات الثابتة.
 
أما بالنسبة للسنترالات، بلغ إجمالي أعداد السنترالات 1511 سنترال جميعها سنترالات مفتوحة، موزعة بين 1052 سنترال بالقرى جميعها سنترالات مفتوحة، وبلغت كثافة تليفون الأسرة بالريف 12.47%.
 
وكانت أعداد مشتركى المحمول فى مصر، قد عاودت الزيادة خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 96.2 مليون مشترك، مقابل 95.6 مليون مشترك فى شهر يوليو عام 2020، بإجمالي زيادة 641.6 ألف مشترك جديد خلال 30 يوم.
 
وساد شبه استقرار في أعداد مشتركي المحمول في مصر بداية من العام الجاري، حيث تخطت الأعداد حاجز 96 مليون مشترك، ولم تنخفض أدنى هذا الرقم سوى خلال شهر يوليو.
 
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل نمو بنسبة 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.
 
 

التليفون الارضى

مشتركى التليفون الارضى

اتصالات

التليفون الثابت

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