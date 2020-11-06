الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت 07 نوفمبر 2020 الى الأربعاء 17 نوفمبر 2020

- يوم السبت 7 نوفمبر 2020:

القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة الغربية .... )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- سيدي عبد الرحمن الأسكندرية . رشيد - ... ، ) .

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش

- يوم الأحد 8 نوفمبر 2020

القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق

الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية ... )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيره على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح ۔ سیدی عبدالرحمن - الإسكندرية . رشيد .

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش

- الاثنين 9 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية – الغربية ... ) .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- سيدي عبدالرحمن- الاسكندرية رشيد و ... ) .

يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية – الغربية .... )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ..

يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاز كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وسوف يتم تحديث التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع .