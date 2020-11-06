اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:16 م
الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء المقبل أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت 07 نوفمبر 2020 الى الأربعاء 17 نوفمبر 2020 
 
- يوم السبت 7 نوفمبر 2020: 
 
القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق .
 
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة الغربية .... ) 
 
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- سيدي عبد الرحمن الأسكندرية . رشيد - ... ، ) .
 
 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش 
 
-  يوم الأحد 8 نوفمبر 2020
 
القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق 
 
 الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية ... ) 
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيره على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح ۔ سیدی عبدالرحمن - الإسكندرية . رشيد .
 
 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش 
 
- الاثنين 9 نوفمبر 2020 : 
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية – الغربية ... ) .
 
 السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- سيدي عبدالرحمن- الاسكندرية رشيد و ... ) .
 
 يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 : 
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية – الغربية .... ) 
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ..
 
 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 :
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ) . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاز كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وسوف يتم تحديث التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع .
 
 

الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس في مصر اليوم

احوال الطقس اليوم

الطقس في القاهرة اليوم

الطقس في القاهرة

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس في الإسكندرية

الطقس اليوم وغدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:29 م

اعرف أماكن سقوط الأمطار وحالة الجو في الجمهورية.. الطقس اليوم

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:30 م

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:00 ص

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6/11/2020 بمحافظات مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 6/11/2020 فى مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6/11/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص

الأجواء الباردة تسيطر وفرص الأمطار مستمرة.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة.. فرص لسقوط الأمطار حتى الثلاثاء.. وتحذيرات من الأجواء ليلا ونصائح بتجنب تخفيف الملابس

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة