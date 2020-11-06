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الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:29 م
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23 أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

 

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

 

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش " .

 

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

 


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