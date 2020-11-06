اعرف أماكن سقوط الأمطار وحالة الجو في الجمهورية.. الطقس اليوم

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط استمرار فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء. وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلى:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا

- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة

- الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية

- نشاط الرياح يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية

- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة

- طقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ

- أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ) .

- يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى

- الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية

- الطقس لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء

- الطقس بارد على شمال الصعيدمائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.