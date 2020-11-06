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اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الكوسة 3-5 جنيهات

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:40 م
اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الكوسة 3-5 جنيهات سوق خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-11- 2020، استقراراً، بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار أسعار البطاطس ترواحت بين 1.5 - 2.5 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر الملوخية بين 2-4 جنيهات، والفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة من 3-5  جنيهات للكيلو، والبسلة بين 10-14 جنيهاً للكيلو. 
 
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن  أسعار الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيها، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات وتراوح سعر كيلو  الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، والباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2.5 - 3 جنيهات. 
 
وأشار النجيب إلى أن أسعار الطماطم سجلت   2.5-6.5جنيها للكيلو، والبطاطا  1.5  - 2 جنيها، والبصل الأحمر يترواح بين 5 -5.5 جنيها، والبصل الأبيض 5-6.5  جنيها، والجزر من 3 - 5 جنيهات، و سجل سعر الفلفل ألوان 17  - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر  2.5 - 4.5 جنيهاً.

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الطماطم

سعر الخضار

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