اليوم السابع
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الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:10 م
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استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 6-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:03 م
استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 6-11-2020 مقابل الجنيه المصرى يورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 6-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.31 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن النشاط الاقتصادي في منطقة "اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء "كورونا" المستجد، قبل عام 2022 بل ربما يصل إلى عام 2023 على أقرب تقدير.

وأكدت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي وأذاعته وسائل إعلام أمس الخميس - أن نسبة الغموض المرتفعة التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح مخاطر بتدهور آفاقه، موضحة أن إجمالي الناتج الداخلي بمنطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7.8% العام 2020 وهي نسبة أدنى مما كان متوقعًا في الصيف.

من جهته، قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس "إن الموجة الثانية من الوباء تقضي على آمالنا بانتعاش سريع وستكون دول (إسبانيا - إيطاليا - فرنسا) الأكثر تضررًا جراء الانكماش".

 

 وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.51 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.31 جنيه للشراء .

18.66 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.31 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.43 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.60 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.35 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.28 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.


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