اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020 أمام الجنيه المصرى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:06 ص
استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020 أمام الجنيه المصرى عملات
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، وثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2020.

كان مسئول مصرفى كشف عن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، أكثر من 400 مليار دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم
 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.69 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يسابق الزمالك لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. وووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمالك لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. وووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة