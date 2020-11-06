استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، وثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2020.

كان مسئول مصرفى كشف عن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، أكثر من 400 مليار دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.69 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.