استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع مساء أمس بقيمة 8 جنيهات، تزامناً مع ارتفاع سعر اونصة الذهب إلى 1945 دولار، وذلك بسبب الغموض حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبلغ سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 846 جنيهاً للجرام.



أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 725 جنيها

عيار 21 : 846 جنيها

عيار 24 : 966 جنيها

الجنيه الذهب : 6768 جنيها

السعر العالمي : 1945 دولار

وكان سعر الذهب ارتفع، صباح أمس الخميس، بقيمة 11 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمصر، ثم ارتفع 8 جنيهات بالتعاملات المسائية ليصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب في مصر 19 جنيها للجرام على مدار تعاملات أمس الخميس.

و تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مقابل اليوان الصيني، وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر فأكثر من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أميركية مثيرة، وهذا رفع الطلب على الملاذات الآمنة وعلي رأسها الذهب الذى ارتفع أكثر من 30 دولارا في جلسة واحدة.

غير أن الدولار ارتفع أمام عملات أخرى، إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة، بحسب رويترز.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة، تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.