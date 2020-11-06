اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية مجمعات إستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
‏‎-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 6.6 جنيه للكيلو والجزر 6.5 جنيه  والخيار 7.5 جنيه.
‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 6.5 جنيهات.
الفاصوليا الخضراء 9 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيه
‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 .
‏‎‏‎-الموز البلدى 14 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.
- التفاح الإيطالي 28 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات
 
 

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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