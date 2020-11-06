استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎-الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 6.6 جنيه للكيلو والجزر 6.5 جنيه والخيار 7.5 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 6.5 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء 9 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيه

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 .

‏‎‏‎-الموز البلدى 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.

- التفاح الإيطالي 28 جنيها.

- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات