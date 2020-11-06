اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 39.88 دولار لبرنت 37.73 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:08 م
أسعار النفط تسجل 39.88 دولار لبرنت 37.73 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 39.88 دولار للبرميل  وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار  1.05 دولار أو ما يوازي  2.6٪ ، بعد أن هبط 0.7 ٪في الجلسة السابقة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.73 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.06 دولار أو ما يوازي  2.7 ٪  ، بعد أن نزل 0.9 ٪ أمس الخميس. 
 
 
 
نزل النفط الأمريكى، ما يزيد عن 2% اليوم ، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والمستمرة لفترة طويلةوفقا لرويترز ويظهر فرز واتجاهات الأصوات في الانتخابات الأمريكية إلى أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في جزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يضغط على النفط.
 
 
وقال الرئيس دونالد ترامب دون تقديم دليل في وقت متأخر من أمس الخميس إنه سيفوز بالانتخابات إذا أحصيت الأصوات "القانونية"، في أحدث مسعى يلقي بظلال من الشك على الفرز المستمر الآن لليوم الثالث.

النفط

اسعار النفط اليوم

أسعار النفط

سعر خام برنت

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