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أسعار اللحوم اليوم الجمعة .. الكندوز 110 – 130 جنيه

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم الجمعة .. الكندوز 110 – 130 جنيه أسواق اللحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار اللحوم البلدى بالسوق المحلى اليوم الجمعة 6 – 11 – 2020  وفقا لأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة  110-130 جنيها للحوم الكندوز ، فيما بلغت أسعار البرجر 120-140 جنيها الكيلو، وسجل  اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو

وسجلت أسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو،والكبدة  110-140 جنيها الكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا فى استيرادها خلال شهر أغسطس الماضي، ومن بينها الواردات المصرية من الذرة وبلغت نحو 152.8 مليون دولار، مقابل 155.7 مليون دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

وضمت القائمة كلا من واردات منتجات البترول بنحو 271.1 مليون دولار، مقابل 535.8 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 49.4% يليها الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 182.9 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 330.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 44.7%.

 

 


أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البلدى

أسعار اللحوم الضأن

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