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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. انخفاض البرتقال أبو سرة بـ3.5 جنيها

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:44 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. انخفاض البرتقال أبو سرة بـ3.5 جنيها الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-11-2020، استقرار في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار  البرتقال ابو سرة انخفضت لتسجل 2.5-4 جنيهات مقابل  3- 5.جنيهات للكيلو ، فيما استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 5-10 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكري  ليتراوح بين 7-10  جنيهات  للكيلو، و اليوسفي 3.5-6.5 جنيها للكيلو. 
 
وأشار "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار الكنتالوب تراوح بين   4 - 5  جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومي 3-4.جنيهات، والعنب الكرمسن  7-11 جنيها والكمثري سجلت  7 - 9 جنيهات،  الفروالة من 9 - 12 جنيها، البلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها، والبلح أحمر  بلدي من 4 - 7  جنيهات، والكاكا من 7 - 11 جنيها  الكيلو،  الجوافه من 3- 5  جنيها للكيلو،التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12- 16جنيهاً.
 
الجدير بالذكر أن الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أكدت أنه بعد دخول أجهزة جديدة للمعمل ارتفعت قدرته فى عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية حاليا إلى 700 عينة تمثل شحنات تصديرية للخضر والفاكهة، ونتوقع وصول العينات إلى 1000 عينة، تمثل شحنه تصدير فى اليوم الواحد مع بداية الموسم الجديد.
 
 
وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعمل يواصل تنفيذ خطة التوسع فى تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا " لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ،ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم فى تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التى تحقق الاستدامة فى عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعى المصرى ، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخرى سواء مصدرين أو مزارعين.

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