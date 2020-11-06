اليوم السابع
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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:58 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020 عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) يهدد بتبديد المكاسب التي جنتها اقتصادات الدول الناهضة والنامية على مدار العقدين الماضيين الذين شهدا تحسنا في مستويات الخلاص من الفقر ورفع متوسط أعمار المواطنين في تلك البلدان، مؤكداً أن الأزمة الصحية الراهنة تضع اقتصادات هذه الدول على المحك وتتسبب في مزيد من الاتساع في الفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء.

 وجاءت اسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
 

دولار أمريكى (USD)
 

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.44 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

 

  جنيه استرلينى (GBP)
 

1 جنيه استرلينى = 4.80 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

 

دولار كندى (CAD)
 

1 دولار كندى = 2.85 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

 

دولار أسترالى (AUD)
 

1 دولار أسترالى = 2.73 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.

  ين يابانى (JPY)
 

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.30 ين ياباني.

 

  جنيه مصرى (EGP)
 

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.20 جنيه مصري

 

  درهم إماراتى (AED)
 

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي

 

  جنيه سودانى (SDG)
 

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني

 

  دينار جزائرى (DZD)
 

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.27 دينار جزائري

 

  دينار بحرينى (BHD)
 

1 دينار بحرينى = 9.949 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

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