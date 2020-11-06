أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 6-11-2020

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد ارتفاع مساء أمس بقيمة 8 جنيهات، تزامنا مع ارتفاع سعر اونصة الذهب إلي 1945 دولار، وذلك بسبب الغموض حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 846 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 725 جنيها.

عيار 21 : 846 جنيها.

عيار 24 : 966 جنيها.

واستقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.69 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.