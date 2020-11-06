اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:38 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 6-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.40 ريال سعودى. وصعدت أسعار الذهب في نطاق محدود أمس الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  235.40 ريال بما يعادل  62.77 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  215.79 ريال  بما يعادل  57.54 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 205.98 ريال  بما يعادل  54.92 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  176.55 ريال  بما يعادل  47.07 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  137.32 ريال  بما يعادل  36.61 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  117.70 ريال   بما يعادل  31.38 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,321  ريال   بما يعادل  1,952 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,648 ريال   بما يعادل   439.37 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 235,403 ريال  بما يعادل 62,765 $


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تايتنك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

تايتنك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة