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أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو فى المزرعة بـ20-21 جنيها

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:39 م
أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو فى المزرعة بـ20-21 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-11-2020، حيث سجلت 20 جنيها للكيلو، وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة ترواح بين 20 -21 جنيهاً، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 23-26 جنيهاً للكيلو. 
 
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محلياً وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيهاً، وسعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة، فى حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيهاً بحسب المنطقة. 
 
الجدير بالذكر، أن سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة كشف عن مقترحا تقدمت الشعبة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بضم الإنتاج قطاع الدواجن والطيور الحية إلى البورصة السلعية المصرية، وذلك لتحقيق استقرار وثبات السوق الأسعار فى السوق المحلى، وضمان حقوق التجار والمنتجين. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم تقديم مقترح من الشعبة وعدد من المنتجين إلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية المصرية بضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بسبب عدم القدرة على عودة بورصة الدواجن الرئيسية للعمل مرة أخرى.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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