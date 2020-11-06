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أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التعليم عن خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة: لا يعنى التطبيق الفوري


وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا


وزيرة التضامن تعلن استخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة


غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة والعظمى 24 درجة


وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات


الرى تعلن إزالة 56 ألفا و541 مخالفة على النيل منذ يناير 2015


التضامن: 70% من إجمالى تكلفة الدعم النقدى لمحافظات الصعيد


وزير الأوقاف يكلف الشيخ رمضان عفيفى مديرا عاما للإرشاد الدينى


القوى العاملة: إلغاء نظام الكفيل يعطى الوافدين حرية الخروج النهائى فور انتهاء العقد


وزير القوى العاملة: دعمنا العمالة غير المنتظمة وصرفنا منحا لـ 6 أشهر لمواجهة كورونا


التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات نوفمبر بدون معوقات


التموين تعلن عن مزايدة لإدارة وتشغيل مركز التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص


الزراعة تعلن وصول 4000 طن تقاوى بطاطس مستوردة من الخارج .. اعرف التفاصيل


الصحة تطلق حملة للقضاء على الديدان المعوية في الفترة من 8 وحتى 19 نوفمبر

 


نشاط الحكومة

الأرصاد

وزارة الأوقاف

التموين

الزراعة

الرى

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التعليم

اخبار مصر

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