96.2 مليون مشترك فى المحمول بمصر خلال أغسطس الماضى

عاودت أعداد مشتركى المحمول فى مصر، الزيادة خلال شهر أغسطس الماضى، لتسجل 96.2 مليون مشترك، مقابل 95.6 مليون مشترك فى شهر يوليو عام 2020، بإجمالى زيادة 641.6 ألف مشترك جديد خلال 30 يوم.

وساد شبه استقرار فى أعداد مشتركى المحمول فى مصر بداية من العام الجاري، حيث تخطت الأعداد حاجز 96 مليون مشترك، ولم تنخفض أدنى هذا الرقم سوى خلال شهر يوليو.

ووزعت أعداد مشتركى المحمول فى مصر بين شركة فودافون-التى حافظت على صدارة أعداد المشتركين- بإجمالى 39.1 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس مقابل 39 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو، غير أنها فقدت نحو أكثر من 1.2 مليون عميل منذ بداية العام والتى بلغت فيه 40.3 مليون مشترك.

وجاءت شركة أورنج مصر فى المركز الثانى من حيث عدد المشتركين، بإجمالى 27.7 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس الماضى بزيادة طفيفة عن الشهر السابق بلغت 64.5 ألف مشترك جديد، غير أنها فقدت أيضاً نحو 452.9 ألف مشترك خلال 8 شهور.

وحلت فى المركز الثالث شركة اتصالات مصر، بإجمالى عدد مشتركين بلغ 20.5 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس الماضى بزيادة طفيفة عن الشهر السابق بلغت 276 ألف مشترك، إلا أنها الشركة الوحيدة التى زادت أعداد مشتركيها بإجمالى 724.3 ألف مشترك جديد خلال 8 شهور.

وبحسب آخر بيانات للشركة المصرية للاتصالات، فقد وصل عدد المشتركين فى الهاتف المحمول 6.9 مليون اشتراك وذلك بنتائج أعمالها عن الربع الثانى من 2020.