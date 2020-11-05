8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريدون معرفته عن المنافذ التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقى شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ، وفيما يلى منافذ لتقديم الشكاوى.

1- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

2 - الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

3 - الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4 - الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5 - مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

6 - الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

7 - الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

8 - الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.