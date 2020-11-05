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8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 ص
8 منافذ لتقديم شكاوى فواتير الكهرباء.. منها صفحات التواصل الاجتماعى عداد كهرباء - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريدون معرفته عن المنافذ التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقى شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ، وفيما يلى منافذ لتقديم الشكاوى.

1- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

2 - الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

3 - الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4 - الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5 - مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

6 - الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

7 - الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

8 - الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شكاوى فواتير الكهرباء

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استهلاك

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