وول ستريت تحقق مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك مكاسب قوية عند افتتاح وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالى.

وفى وقت سابق بلغت الأسهم الأوروبية، قمة أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة بمجموعة من نتائج الأعمال القوية، ومزيد من التحفيز للاقتصاد البريطانى وصعود وول ستريت بعد أن باتت نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عصية على التوقع.

وفي خامس يوم له من المكاسب، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ العشرين من أكتوبر مع عودة أسهم التكنولوجيا لتصدر المكاسب.

وربح المؤشر فايننشال تايمز البريطانى 0.6 بالمئة بعد أن رفع بنك إنجلترا المركزى بصورة فاقت التوقعات حزمته النحفيزية الكبيرة أصلا لشراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني (195 مليار دولار).