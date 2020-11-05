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وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بالإسكندرية.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:51 ص
وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بالإسكندرية.. صور وزير العدل بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة ب"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطى، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر"الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وكان قد شهد وزير العدل بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .

وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.

افتتاح
افتتاح

 

وزير-العدل-بالإسكندرية
وزير-العدل-بالإسكندرية

 

وزير-العدل-ومحافظ-الاسكندريه
وزير-العدل-ومحافظ-الاسكندريه

 

وزير-العدل-يشهد-أول-جلسة-قضائية-عن-بعد
وزير-العدل-يشهد-أول-جلسة-قضائية-عن-بعد

 

 

 


وزير العدل

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