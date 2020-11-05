اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى جون ماجوفولى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:00 م
وزير الإسكان يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى جون ماجوفولى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة، متجها إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزانى "جون ماجوفولى"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمقرر إجراؤها  اليوم الخميس 5/11/2020 بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.
 
ومن المقرر أن يزرو وزير الإسكان، مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتى المقاولون العرب و السويدى إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب،  وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.
 
 

وزاره الاسكان

تنزانيا

عاصم الجزار

سد جيوليوس نيريري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يلتقي محافظ الوادى الجديد لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:07 ص

نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:25 ص

وزير الإسكان يعتمد المُخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة‬

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:08 ص

وزير قطاع الأعمال يكشف التنسيق مع وزارة الإسكان لبيع أراضى بـ 10 مليارات جنيه لتطوير الشركات.. هشام توفيق يؤكد تميز نتائج القطن القصير بشرق العوينات.. مليون قنطار إجمالى إنتاج العام الجارى.. وخطة لتحسين الجودة

السبت، 31 أكتوبر 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة