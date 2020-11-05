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وزير الأوقاف يكلف الشيخ رمضان عفيفى مديرا عاما للإرشاد الدينى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:19 م
وزير الأوقاف يكلف الشيخ رمضان عفيفى مديرا عاما للإرشاد الدينى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا وزاريًّا بتكليف كل من:"الشيخ رمضان عفيفى بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.
 
كما أصدر وزير الأوقاف بحسب بيان للوزارة اليوم، قرارا بتكليف الدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور  محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
 
من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق إطلاق برنامج "شباب علماء الأوقاف" يناير المقبل 2021، باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية ، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوى، وسيتم اختيارهم بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعى وبناء الشخصية معًا، وفى ضوء برامجها المتعددة والمتنوعة فى هذا الشأن، موجها جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًا ومهاريًا ودعويًا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم ممن هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة.

وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

اخبار الاوقاف

مديرية أوقاف القاهرة

ادارة الفتوى بالاوقاف

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