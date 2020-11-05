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وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:13 م
وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمود

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جار العمل على زيادة الدعم النقدى لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيه، بالنسبة لطلاب الجامعات، بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.
 
وأضافت الوزيرة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر تنفيذ قرار زيادة الدعم لطلاب الأسر المستفيدة من تكافل أول العام المقبل، موضحة أن عدد الطلاب فى الفرقة الأولى بالجامعات من أبناء هذه الأسر يقرب من 20 ألف وجار حصر عدد طلاب الفرقة الثانية.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه جارى استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 مليون ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة ، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.
 

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