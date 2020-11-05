اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:39 م
وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس المرحلة الأولي من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان ، بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.
 
وتستوعب مؤسسة التثقيف الفكري  للفتيات بحلوان 100 فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية 100٪؜، حيث تقبل الفتيات من 8 سنوات إلي 18 عامًا ، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسئول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.
 
وقامت وزيرة التضامن خلال افتتاح  أعمال تطوير المرحلة الاولي بتفقد المؤسسة واستعراض السعة الاستيعابية ،كما تفقدت معرض منتجات أبناء المؤسسة، وشهدت أيضا فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير المؤسسة بالاضافة إلى عرض فني قدمته فتيات المؤسسة، كما قدم اللواء عبد الحكيم حمودة درع المؤسسة للوزيرة تقديرا لجهودها في تطوير مؤسسات الرعاية.
 
وأشادت  نيفين القباج بالمجهود  الكبير الذي تبذله المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأعمال التطوير التي تجريها في مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية.
 
 
الجدير بالذكر أن مؤسسة التثقيف  الفكري للفتيات بحلوان تستقبل الفتيات ممن يقعن في قصور ذهني بسيط او متوسط او شديد او بالغ الشدة، وتجري عليهن كشف طبي ظاهري يوضح الإصابات قبل الدخول، كما تقدم لهم الرعاية الكاملة.
 
 

مؤسسات التضامن للتثقيف الفكرى

اخبار مصرية

اخبار مصر

نيفين القباج

الرعاية الاجتماعية

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى يكشف أهداف برنامج فرصة والفئات المستحقة

الأحد، 01 نوفمبر 2020 11:42 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح اليوم مركزا طبيا بالإسماعيلية

الخميس، 29 أكتوبر 2020 08:00 ص

بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.. ماكدونالدز مصر تحتفل باتمام مشروع تطوير الحضانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي استثمارات مشتركة 15 مليون جنيه

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:17 م

غادة طالبة بالثانوية تتقلد منصب وزير التضامن الاجتماعى لمدة يوم واحد.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:46 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد معرض الأسر المنتجة برأس التين.. صور

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2018 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2018 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة