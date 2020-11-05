وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان

كتب مدحت وهبة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس المرحلة الأولي من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان ، بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وتستوعب مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان 100 فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية 100٪؜، حيث تقبل الفتيات من 8 سنوات إلي 18 عامًا ، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسئول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.

وقامت وزيرة التضامن خلال افتتاح أعمال تطوير المرحلة الاولي بتفقد المؤسسة واستعراض السعة الاستيعابية ،كما تفقدت معرض منتجات أبناء المؤسسة، وشهدت أيضا فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير المؤسسة بالاضافة إلى عرض فني قدمته فتيات المؤسسة، كما قدم اللواء عبد الحكيم حمودة درع المؤسسة للوزيرة تقديرا لجهودها في تطوير مؤسسات الرعاية.

وأشادت نيفين القباج بالمجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأعمال التطوير التي تجريها في مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان تستقبل الفتيات ممن يقعن في قصور ذهني بسيط او متوسط او شديد او بالغ الشدة، وتجري عليهن كشف طبي ظاهري يوضح الإصابات قبل الدخول، كما تقدم لهم الرعاية الكاملة.