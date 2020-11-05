وزيرة التضامن تؤكد جاهزية مهمات الإغاثة فى إطار الاستعدادات لمواجهة السيول

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار استعدادا الوزارة لمواجهة السيول فتم استكمال جميع مهمات الإغاثة فى 26 مركز إغاثة، وتم تدريب فرق العمل بالمديريات المختلفة على آلية التصرف فى حالة الكوارث، كما تم تخصيص 112 مليون جنيه ضمن ميزانية دعم الكوارث، وذلك تحسبا لمواجهة أى تداعيات للسيول لافتة إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 1.8 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا من بينها مساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة لديها اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم، واستعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد فى 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه فى 2014.