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وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مطلع الشهر المقبل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:00 م
وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مطلع الشهر المقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمود

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تمت مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أسبوعين، فى مجلس الوزراء وتم الاتفاق عليها بشكل مبدئى، وقبل نهاية العام الجارى، أو مطلع الشهر المقبل سيتم الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية.
 
وأضافت القباج، خلال مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، ويكون بموجب هذه اللائحة التنفيذية البدء فى تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التى كانت تعمل بنظام القانون القديم.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت إنه جار استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 مليون ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.
 
وأشارت إلى أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة وجار تحويلهم إلى برنامج تكافل وكرامة لافتة إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق.
 

التضامن

بطاقات ميزة لتكافل وكرمة

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