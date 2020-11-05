اليوم السابع
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وزيرة البيئة: تطوير المحميات الطبيعية جزء مهم من أجندة الوزارة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:15 م
وزيرة البيئة: تطوير المحميات الطبيعية جزء مهم من أجندة الوزارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تطوير المحميات الطبيعية جزء مهم من أجندة الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة يتطلب تعاونا بين جميع الفئات المجتمعية.  

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش جولة شباب الدارسين في الخارج في محمية وادى دجلة، إلى أن مشكلة السحابة السوداء اختفت بفضل حملات التوعية للفلاحين بخطورة حرق قش الأرز.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن وضع المرأة مختلف حاليا مقارنة بـ 6 سنوات ماضية، حيث هناك مقاعد مخصصة للمرأة سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، مؤكدة أن الرئيس السيسى دعم المرأة المصرية في كل المجالات.

وذكرت أن المرأة المصرية بطبيعتها تقبل التحدى وما نشهده اليا لم تشهده مصر في العصور السابقة، مردفة: "بدأنا نحصد ثمار الجهد والصبر".

 


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المراه

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