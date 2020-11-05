هيئة ميناء دمياط تستقبل 16 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8364 طن تضم 1200 طن زيت و1455 طن يوريا و5058 طن رمل و400 طن أسمنت و251 طن منتجات معدنية طبية ،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33338 طن تضم 6156 طن قمح و824 طن خشب زان و1800 طن خردة و5558 طن فول و19000 طن ذرة . ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطا بطاطس ) وحاصلات زراعية ( فول وذرة و بصل وحبة البركة وريحان وشمر وكتان ولب سوبر ) و فواكة ( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب وسنغافورة والمانيا وأمريكا وسلوفينيا والصين وهولندا والمانيا وايطاليا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 850 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120067 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33073 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4305 شاحنة منها 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40919 من البضائع العامة .