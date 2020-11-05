اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل الأطفال مصدر لنقل عدوى كورونا؟ علماء الأوبئة يجيبون

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:00 م
هل الأطفال مصدر لنقل عدوى كورونا؟ علماء الأوبئة يجيبون الأطفال وفيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل الأطفال مصدر رئيسي لعدوى COVID-19؟ بعد 10 أشهر من الوباء الذي أودى بحياة 1.2 مليون شخص، لا يزال الخبراء منقسمين حول هذه المسألة، حتى عندما يتعين على الحكومات أن تقرر ما إذا كانت ستبقي الفصول الدراسية مفتوحة أو مغلقة.

خلال الموجة الأولى من العدوى، تشكل الإجماع العلمي حول القلق من أن الأطفال قد يكونون ناقلًا حاسمًا - كما هو الحال بالنسبة للأنفلونزا - في نشر فيروس كورونا الجديد.وبعد ذلك ، بالانتقال إلى الصيف ، ترسخت الفكرة المعاكسة: الأطفال ، وخاصة الصغار ، لم يصيبوا الآخرين كثيرًا ، وفقًا للعديد من الدراسات حسب موقع  " The Medical Journal of Australia"

مدى نقل الاطفال كورونا
مدى نقل الاطفال كورونا

 

قال دومينيك كوستاليولا ، عالم الأوبئة في كلية ماري وبيير كوري في جامعة السوربون في باريس: "إذا نظرت إلى المؤلفات العلمية ، فإنها في الحقيقة ليست واضحة تمامًا"، هذه النتائج المتناقضة على ما يبدو لم تجعل الأمور أسهل على صانعي السياسات الذين يكافحون لتحقيق التوازن بين صحة مواطنيهم واقتصاداتهم.

أظهر عدد من الدراسات أن الأطفال ، الذين نادرًا ما تظهر عليهم الأعراض عند الإصابة ، لم يكونوا معديين بشدة لأفراد الأسرة الآخرين خلال عمليات الإغلاق في الربيع، ولكن هذا كان خلال فترة إغلاق المدارس وتباطؤ انتشار الفيروس.

"معظم الدراسات حول COVID-19 والأطفال قد أجريت خلال فترات إغلاق غير معتادة للغاية أو في وقت يكون فيه انتقال المجتمع منخفضًا"، ولكن في الآونة الأخيرة ، تحدت موجة جديدة من الدراسات من الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية فكرة أن الأطفال ليسوا معديين.

خلصت النتائج التي نُشرت الأسبوع الماضي من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بناءً على دراسة أجريت على 300 شخص في سبتمبر إلى أن "انتقال فيروس -CoV-2 بين أفراد الأسرة كان متكررًا من الأطفال أو البالغين".

ووجدت دراسة بريطانية أخرى، أنه بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا ، كانت هناك مخاطر ، لكنها ظلت صغيرة.

قالت ماريا فان كيركوف ، عالمة الأوبئة في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية ، إن الأطفال "يمكنهم نقلها إلى الآخرين". "على الرغم من أن هذا يبدو أنه يحدث في كثير من الأحيان أقل من انتقال العدوى بين البالغين."

وأضافت أن الأطفال الأصغر سناً يبدو أنهم ينقلونها إلى بعضهم البعض بشكل أقل من المراهقين ، حيث تحدث العدوى بين أقرانهم بنفس المعدل تقريبًا بين البالغين.

فيما قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في الاتحاد الأوروبي في أغسطس: "عندما تظهر الأعراض، فإن الأطفال يفرزون الفيروس بكميات مماثلة للبالغين، ويمكن أن يصيبوا الآخرين بطريقة مماثلة للبالغين"، ولكن من غير المعروف مدى عدوى الأطفال بدون أعراض."

إذا ظلت قدرة الأطفال على نقل COVID موضع شك ، فلا شك في أنهم عمومًا بدون أعراض أو لديهم أشكال أقل خطورة من المرض مقارنة بالبالغين، وقد تم إغلاق معظم المدارس في عشرات البلدان خلال فترة الإغلاق في الربيع ، مما شكل ضغطًا كبيرًا على أولياء الأمور وعرض تعليم أطفالهم للخطر.

 


الأطفال وفيروس كروونا

كورونا والأطفال

الأطفال تنل كورونا

فيروس كورونا

نشاط فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة