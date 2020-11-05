هل الأطفال مصدر لنقل عدوى كورونا؟ علماء الأوبئة يجيبون

كتبت إيناس البنا

هل الأطفال مصدر رئيسي لعدوى COVID-19؟ بعد 10 أشهر من الوباء الذي أودى بحياة 1.2 مليون شخص، لا يزال الخبراء منقسمين حول هذه المسألة، حتى عندما يتعين على الحكومات أن تقرر ما إذا كانت ستبقي الفصول الدراسية مفتوحة أو مغلقة.

خلال الموجة الأولى من العدوى، تشكل الإجماع العلمي حول القلق من أن الأطفال قد يكونون ناقلًا حاسمًا - كما هو الحال بالنسبة للأنفلونزا - في نشر فيروس كورونا الجديد.وبعد ذلك ، بالانتقال إلى الصيف ، ترسخت الفكرة المعاكسة: الأطفال ، وخاصة الصغار ، لم يصيبوا الآخرين كثيرًا ، وفقًا للعديد من الدراسات حسب موقع " The Medical Journal of Australia"



مدى نقل الاطفال كورونا

قال دومينيك كوستاليولا ، عالم الأوبئة في كلية ماري وبيير كوري في جامعة السوربون في باريس: "إذا نظرت إلى المؤلفات العلمية ، فإنها في الحقيقة ليست واضحة تمامًا"، هذه النتائج المتناقضة على ما يبدو لم تجعل الأمور أسهل على صانعي السياسات الذين يكافحون لتحقيق التوازن بين صحة مواطنيهم واقتصاداتهم.

أظهر عدد من الدراسات أن الأطفال ، الذين نادرًا ما تظهر عليهم الأعراض عند الإصابة ، لم يكونوا معديين بشدة لأفراد الأسرة الآخرين خلال عمليات الإغلاق في الربيع، ولكن هذا كان خلال فترة إغلاق المدارس وتباطؤ انتشار الفيروس.

"معظم الدراسات حول COVID-19 والأطفال قد أجريت خلال فترات إغلاق غير معتادة للغاية أو في وقت يكون فيه انتقال المجتمع منخفضًا"، ولكن في الآونة الأخيرة ، تحدت موجة جديدة من الدراسات من الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية فكرة أن الأطفال ليسوا معديين.

خلصت النتائج التي نُشرت الأسبوع الماضي من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بناءً على دراسة أجريت على 300 شخص في سبتمبر إلى أن "انتقال فيروس -CoV-2 بين أفراد الأسرة كان متكررًا من الأطفال أو البالغين".

ووجدت دراسة بريطانية أخرى، أنه بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا ، كانت هناك مخاطر ، لكنها ظلت صغيرة.

قالت ماريا فان كيركوف ، عالمة الأوبئة في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية ، إن الأطفال "يمكنهم نقلها إلى الآخرين". "على الرغم من أن هذا يبدو أنه يحدث في كثير من الأحيان أقل من انتقال العدوى بين البالغين."

وأضافت أن الأطفال الأصغر سناً يبدو أنهم ينقلونها إلى بعضهم البعض بشكل أقل من المراهقين ، حيث تحدث العدوى بين أقرانهم بنفس المعدل تقريبًا بين البالغين.

فيما قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في الاتحاد الأوروبي في أغسطس: "عندما تظهر الأعراض، فإن الأطفال يفرزون الفيروس بكميات مماثلة للبالغين، ويمكن أن يصيبوا الآخرين بطريقة مماثلة للبالغين"، ولكن من غير المعروف مدى عدوى الأطفال بدون أعراض."

إذا ظلت قدرة الأطفال على نقل COVID موضع شك ، فلا شك في أنهم عمومًا بدون أعراض أو لديهم أشكال أقل خطورة من المرض مقارنة بالبالغين، وقد تم إغلاق معظم المدارس في عشرات البلدان خلال فترة الإغلاق في الربيع ، مما شكل ضغطًا كبيرًا على أولياء الأمور وعرض تعليم أطفالهم للخطر.