اليوم السابع
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خالد صلاح
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نيكي عند أعلى مستوى فى أكثر من عامين مدعوما بصعود وول ستريت

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:40 ص
نيكي عند أعلى مستوى فى أكثر من عامين مدعوما بصعود وول ستريت مؤشر نيكى - صورة أرشيفية
رويترز

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صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين اليوم الخميس مدعومة بمكاسب وول ستريت مساء فيما لا تزال الأنظار متجهة إلى الإحصاء النهائي للأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعدما كشفت نتائج عدة ولايات تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق طفيف واحتمال انقسام الكونجرس بين الحزبين.

وارتفع المؤشر نيكي 1.73 بالمئة ليغلق عند 24105.28 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر 2018.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 بالمئة إلى 1649.9 نقطة.

وتوقع بايدن فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما أحرز نصرا مهما في ولايتي ميشيجان وويسكونسن الحاسمتين لكن احتمال امتداد الانتخابات المثيرة للجدل لا يزال قائما بعدما تحركت حملة ترامب لرفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة إحصاء الأصوات في عدة ولايات.

وحققت الأسهم المرتبطة بالنمو أداء جيدا مستمدة الدعم من نظيراتها الأمريكية.

وانخفض مؤشر أسهم قطاع البنوك 1.03 بالمئة فيما تراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.44 بالمئة حيث تأثر كلاهما بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية مساء.

وقفز سهم شركة إيساي للصناعات الدوائية 17.91 بالمئة متجاوزا الحد الأقصى اليومي له بعدما أعلنت الشركة أن شريكتها بيوجين تقترب من الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار لمرض الزهايمر.

وارتفع سهم سوبارو كورب 0.31 بالمئة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية مع تعافي مبيعات السيارات الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وقفز سهم سوزوكي موتور 4.89 بالمئة بعدما تجاوزت توقعاتها للأرباح توقعات المحللين.

 


وول ستريت

نيكى

ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية

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