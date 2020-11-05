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نقيب المحامين يعلن توريد 42 مليون جنيه أتعاب محاماة من مجلس الدولة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:03 م
نقيب المحامين يعلن توريد 42 مليون جنيه أتعاب محاماة من مجلس الدولة رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

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قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه قد تم وفاء مجلس الدولة بالتزامه قبلهم فيما يخص أتعاب المحاماة المحصلة لصالحهم، وأن المستشار الجليل رئيس مجلس الدولة أوفى بوعده له، واستجاب أمين عام مجلس الدولة لما حدثته فيه، وتم أمس تحويل مبلغ وقدره 42.810.993 جنيه من مجلس الدولة إلى النقابة.
 
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد اعلن من قبل عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة، مضيفا أن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه له منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.
 
وتابع رجائى عطية: "وصلني ، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة، الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشا، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشا، مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".
 

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