"نستله مصر" تعقد جلستين مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لبحث تحديات سوق العمل

احتفالا بيوم الشباب الأفريقي وكجزء من جهود مبادرة نستله تحتاج الشباب(Nestle Needs YOUth)، أقامت نستله مصر جلستي نقاش عبر الانترنت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وبحضور كلا من نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر و خالد باداو من جامعة محمد السادس بالمغرب، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وعودي بضران من وكالة مايكل بايج للتوظيف، و الدكتور انيس صحباني من إينوفا روبوتكس و داليا عوض المدير التنفيذي لمركز التوظيف بالجامعة الأمريكية بالقاهرةو دينا الشنوفي ، رئيس الاستثمار بشركة Flat6Labs و إسلام شوقي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paymob.

تركز الجلستين على موضوعي التوظيف وريادة الأعمال خاصة خلال هذه الفترة التي تفرض تحديات جديدة على سوق العمل، وبحث سبل تأهيل ودعم الشباب من أجل المتطلبات الجديدة في سوق العمل.

من جانبها صرحت نهلة كمال: "نؤمن أن المجتمعات لا يمكن أن تزدهر بدون تأمين مستقبل واعد للشباب وضمان فرص أفضل لنجاح وتمكين الأجيال الشابة. لذلك فإننا نعمل من خلال مبادراتنا على مساعدة الشباب لتطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من العثور على وظائف تناسب خلفياتهم التعليمية وتساعدهم في استكشاف شغفهم وقدراتهم، أو إنشاء أعمالهم الخاصة. نؤمن إيمانا راسخا في "نستله" أن ذلك هو السبيل لبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة بل ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة."

تأتى هذه الجلسات بالتزامن مع اعلان نستله العالمية عن خلق 300,000 فرصة عمل جديدة للشباب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025من خلال مبادرة "نستله والتحالف من أجل الشباب،" الذي أتمّ إطلاقها في العام 2014 لجمع جهات تدعم تطوير المسار الوظيفي للشباب،. ويأتي الإعلان في وقتٍ تتفاقم فيه معدلات البطالة لدى الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب جائحة كوفيد- 19 التي دفعت حوالى نصف شباب المنطقة إلى التفكير في مغادرة بلادهم. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.تندرج جهود نستله ضمن مبادرة "نستله تحتاج الى الشباب" Nestlé needs YOUth ، وتساعد نشاطاتها الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإيفاء بالتزام الشركة بتعزيز فرص العمل للشباب عبر تحسين المهارات وتعزيز التوظيف والتقدّم الوظيفي. وتتضمن هذه النشاطات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

نشاطات الجاهزية للعمل: التي تنفذ عبر التعاون مع جامعات المنطقة لتوفير الإرشادات المتخصصة للطلاب في مجالات الإرشاد المهني وقابلية التوظيف والأعمال والبيئة المؤسسية والقيادة. وقد عادت هذه المبادرة بتأثير إيجابي على 35000 شخص منذ العام 2016 عبر 380 فعالية عقدت في المنطقة. وهي تشمل ورش عمل وعيادات السيرة الذاتية ومقابلات عمل تدريبية.

- نشاطات "الاستعداد للعمل" عبر الانترنت: ستستمرّ نستله في تنظيم معارض وورشات التوظيف عبر الإنترنت والمشاركة فيها لدعم الشباب الذين يبحثون عن عمل. وقد تمّ تقديم ثلاثون تدريب عبر الانترنت وتسعة عشر معرض وظائف ونشاطات استعداد للعمل عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الجائحة الحالية، طالت 3600 شابّاً.

- المهارات الرقمية: ستواصل نستله بنشر أكاديمية الشباب للأعمال الالكترونية على نطاق أوسع. وسيكتسب المتدربون الملتحقون بالبرنامج مهارات رقمية متقدمة (في مجال البحث والبيانات، والتجارة الالكترونية) وسيحصلون على شهادة لدى إتمامهم التدريب. كما سيُعار اهتمامٌ خاص للمهارات الرقمية في المصانع.

- التدريب الداخلي: تدريب داخلي ل-2000 شخص منذ 2014.

مركز نستله للتميز: تمّ إطلاق هذا المركز في العام 2012 لدعم التوظيف لدى خرّيجي الجامعات. ويقدّم برامج تدريب في مجالات التغذية والأعمال والمبيعات. وقد تمّ تدريب حتّى اليوم 170 شخصاً وتوظيف 42.

يمكن للشباب المهتمين بالاطّلاع على الفرص التي تقدمها نستله أن يجدوا المزيد من المعلومات على صفحة الوظائف الخاصة بنستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا me.jobs.nestle.com .