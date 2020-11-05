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مطران الكنيسة الأسقفية يستعرض مع رئيس "أساقفة كانتربرى" تحديات كورونا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:13 م
مطران الكنيسة الأسقفية يستعرض مع رئيس "أساقفة كانتربرى" تحديات كورونا المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية
كتب مايكل فارس

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شهد المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع  جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري ورؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم وذلك عبر تطبيق زووم على أن يتم استكمال الاجتماع غدًا.
 
ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: إن اللقاء بدأ بترحيب رئيس أساقفة كانتربرى بتدشين إقليم الإسكندرية الجديد والذى يضم 10 دولًا إفريقية
 
وأوضحت الكنيسة: تم استعراض الجهود المختلفة التى تقوم بها الكنائس حول العالم لمواجهة وباء كوفيد 19 وآثاره على فئات المجتمع المختلفة 
 
وأضافت الكنيسة في بيانها: شارك فى اجتماع رؤساء الأساقفة ممثلة عن منظمة الصحة العالمية والتى شرحت الموقف الحالى والمتوقع فى الفترة القادمة كما أوضحت أن اللقاح سوف يتوفر فى نهاية هذا العام أو أوائل العام القادم مشيرة: لا داعي للخوف من اللقاح فلن يعتمد إلا بعد تجربته على نطاق واسع
 
من جانبه قال الدكتور منير حنا: ناقش رؤساء الأساقفة ضرورة التعاون مع باقى أتباع الديانات فى مواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية التى تواجه العالم بسبب الوباء 
 
واستكمل: من المشجع أن الكنائس الأسقفية فى مختلف الأقاليم استمرت فى أداء رسالتها الروحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة خلاقة 
 
حضر الاجتماع رئيس أساقفة كانتربرى ورؤساء أساقفة 37 إقليما من أقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية حول العالم البالغ عددهم 41
 
 
 

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كورونا

فيروس كورونا

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