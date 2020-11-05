اليوم السابع
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مطار القاهرة يسير اليوم 200 رحلة لنقل 25 ألف راكب

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:25 ص
مطار القاهرة يسير اليوم 200 رحلة لنقل 25 ألف راكب المطار
كتب أحمد مصطفى

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يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 200 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية ينقل خلالها قرابة 25 ألف راكب مابين سفر ووصول، وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 96 رحلة على متنها 12508راكب، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 108 رحلة على متنها حوالى 13 ألف راكب، وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت موسكو فيينا أثينا أمستردام روما ميلانو البحرين جوهانسبرج أسطنبول إنجمينا أديس أبابا تونس الدار البيضاء المدينة نيروبى عمان لاجوس عنتيبى مسقط بغداد بيروت عنتيبى الرياض جده المدينة دبى الشارقة أبوظبى الدمام جيزان نيامى الخرطوم عدن الطائف

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك الدمام لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا عمان لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون المدينة جده الرياض بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

 

 

 


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