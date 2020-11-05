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مسئول بولاية نيفادا لـ"CNN": لن ننتهى من فرز الأصوات قبل 12 نوفمبر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:36 م
مسئول بولاية نيفادا لـ"CNN": لن ننتهى من فرز الأصوات قبل 12 نوفمبر عمليات فرز بالانتخابات الأمريكية
كتبت: نهال أبو السعود

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صدم مسئول الانتخابات في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، جموع الأمريكيين بتصريح صادم يتعلق بإرجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلاً إن هيئة البريد ستستمر فى تسليم بطاقات الاقتراع التى تم ختمها لتصويت الناخبين، حتى 10 نوفمبر الجارى.

 

وبحسب ما نشرته سي إن إن، قال جو جلوريا مسؤول الانتخابات فى مقاطعة كلارك فى نيفادا إن الموظفين يستعدون لفرز ‏ما يزيد قليلاً عن 51 ألف بطاقة اقتراع اليوم، والتي سيتم الإعلان عنها صباح الجمعة، وتابع: "نتوقع وصول الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع بالبريد التي تم استلامها للنظام يوم ‏السبت أو الأحد.. ومرة أخرى لن ننتهى حتى 12 نوفمبر مع كل تلك ‏البطاقات التى تعتبر استثناءات".‏

 

وتعتبر مقاطعة كلارك هي مركز سكاني رئيسي في ولاية نيفادا، حيث تقع لاس فيجاس.‏

 

وقال جلوريا إن المقاطعة تلقت إجمالي 63262 بطاقة اقتراع بالبريد يجب عدها ويتضمن ‏هذا الرقم بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها في مراكز الاقتراع، وبطاقات الاقتراع التي تم ‏إرسالها بالبريد عبر خدمة البريد الأمريكية، وأوراق الاقتراع التي كانت معلقة قبل يوم ‏الانتخابات.

 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في ‏الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك ‏أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.‏

 

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة ‏كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من ‏التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 . ‏

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ‏، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع ‏الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو ‏فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع ‏الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم ‏حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.‏

 


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