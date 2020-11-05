متحدث "تحيا مصر" يكشف أهمية قوافل "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار في يناير 2019 وبدأ العمل الفعلى في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، إلى أنه كان قد تم التوقف في مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ولكن تم استئناف الفواقل أوائل الشهر الماضى فى 5 محافظات، حيث أن القوافل تستقبل 500 مواطن، ولكن خلال الفترة الحالية ولمنع التزاحم نستقبل 250 مواطنا.

وأكد أن القوافل تقدم الخدمة الطبية بالكشف عن الرمد ونقدم العلاج والنظارات الطبية من خلال القافلة والحالات التي تتطلب تدخل جراحى يتم تحويلها لأقرب مستشفى عسكرى، مشيرا إلى أنه تم رصد مليار جنيه لهذه المبادرة.

وأوضح أن كل ما هو يقدم من خلال صندوق تحيا مصر بشكل مجانى وموجه للفئات الأولى بالرعاية ويتم التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف وفى حالة التأكد لاستحقاق الحالة يتم رصدها وحصرها وتقسيمها على عدد قوافل والتى تعمل كل خميس وجمعة لاستقبال أكبر عدد على مستوى المحافظات، مشدد على أن الهدف هو محاولة معاونة وزارة الصحة في التخفيف من قوائم الانتظار.