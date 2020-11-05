اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:06 ص
مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.110 نقطة ليصل إلى مستوى 5437.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسراً 34.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6000.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% خاسراً 15.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4323.39 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة  0.33% خاسراً 14.440 نقطة ليصل إلى مستوى 4389.75 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 61.8 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3669 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.80%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 6.52%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 6.33%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.64% يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة منازل القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة