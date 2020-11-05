مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.110 نقطة ليصل إلى مستوى 5437.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسراً 34.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6000.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% خاسراً 15.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4323.39 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% خاسراً 14.440 نقطة ليصل إلى مستوى 4389.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 61.8 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3669 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.

وجاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.80%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 6.52%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 6.33%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.64% يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة منازل القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.