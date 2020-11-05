اليوم السابع
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الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:02 ص
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كل ما تريد معرفته عن أنواع وأسباب شامات الجلد

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أنواع وأسباب شامات الجلد الشامات الجلدية
كتبت إيناس البنا

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أسباب الشامات الجلدية

الشامة الجلدية

الزوائد الجلدية

لون جلد الشخص

شامات سرطانية

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