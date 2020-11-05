كل ما تريد معرفته عن أنواع وأسباب شامات الجلد

قد يرغب بعض الناس في إزالة الشامة من جلدهم ، لكن استخدام العلاجات المنزلية مثل الثوم والصودا والمبيض قد يسبب التهابات الجلد، ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth" نعرض كل أنواع وأسباب الشامات أو الوحمات المختلفة.

شامات الجلد

ما هي أنواع الشامات المختلفة؟



يوصى بعدم القلق وترك الجلد كما هو، يمكن استخدام تقنيات الليزر لإزالة الشامة إذا شعر أي شخص بالحرج بسببها. الشامات بأحجام وألوان مختلفة. تنقسم عادة إلى ثلاثة أنواع ، وهي:

1. الأنواع الصباغية

الشامات الصباغية صغيرة ومسطحة وتتنوع من البني إلى الأسود البني، ومن الخلايا بيضاوية إلى مكعبة الشكل، وهذا النوع سطحي وسهل الإزالة.

2. النوع الظاهر على الجلد

هذا النوع من الشامات مرتفع قليلاً ولونه أسود، في هذا النوع ، يمكنك حتى رؤية بعض الشعر ينمو فوقه على الجلد في الغالب، ويتكون هذا من مجموعات من خلايا الشامة الموجودة في البشرة ، والجذور تكون عميقة داخل الجلد.

3. شامة الجلد

الشامة الجلدية هي لون جلدي وغالبًا ما تبدو مثل البثور، وهذه الشامات عديمة اللون ولكن لها جذور عميقة داخل الجلد.

أسباب ظهور الشامات

لا توجد أسباب واضحة وراء ظهور الشامة على جلدك، لكن حاوللا الا تخدشى أو تزيلى الشامة في المنزل بنفسك. وفقًا للدكتور سكريتي شارما ، والأسباب الرئيسية للشامة قد تشمل :

1. العوامل الوراثية

في الغالب ، يتم نقل الشامات وراثيًا، حيث لوحظ أن الأطفال لديهم شامة في نفس الجزء ومن نفس نوع والدهم، وهذا هو السبب في أن هذه تسمى الشامات الحميدة حيث لا توجد فرصة لكونها سرطانية، في حالات نادرة ، هناك تغيير خبيث غير شائع جدًا ، وقد لا يمكن ملاحظة هذا التغيير.

2. لون الجلد

يعتمد عدد الشامات ونوعها أيضًا على لون جلد الشخص، فالشخص ذو البشرة الفاتحة لديه فرصة أكبر للإصابة بشامة على الجلد، لذا ، فإن نوع الجلد هو أيضًا سبب لوجود الشامات.

3. بعض الأدوية

هناك أنواع معينة من الأدوية يمكن أن تكون السبب وراء نمو الشامة، في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على بشرتك مسببة البثور أو الشامات.