اليوم السابع
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فيتامين د يقلل من أعراض الأكزيما الحادة عند الأطفال

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:00 ص
فيتامين د يقلل من أعراض الأكزيما الحادة عند الأطفال فيتامين د-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فيتامين د من أبرز الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع timesnownews قال الخبراء يمكن أن تكون مكملات فيتامين (د) علاجًا مساعدًا فعالًا يحسن النتائج السريرية في التهاب الجلد التأتبي الشديد".

وجدت دراسة  أن لقاح الجسيمات النانوية المرشح للوقاية من COVID-19 نجح في إنتاج أجسام مضادة، وفيتامين د يقلل من أعراض الأكزيما الحادة عند الأطفال، حيث خففت مكملات فيتامين (د) من الأعراض التي يعاني منها الأطفال المصابون بالتهاب الجلد التأتبي الحاد أو الأكزيما.

أبلغ الباحثون عن نتائج 86 مريضًا يعانون من حالة الجلد الالتهابية الذين أكملوا التجربة وتلقوا إما فيتامين د يوميًا عن طريق الفم أو وهميًا ، بالإضافة إلى الرعاية القياسية ، لمدة 12 أسبوعًا، قال المؤلفون: "يمكن أن تكون مكملات فيتامين (د) علاجًا مساعدًا فعالًا يحسن النتائج السريرية في التهاب الجلد التأتبي الشديد".

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون موجود بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة ومتوفر كمكمل غذائي كما يتم إنتاجه داخليًا عندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوين فيتامين د.


فيتامين د

الاكزيما

الاطفال

الامراض

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