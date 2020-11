فرز "الغرف المغلقة" يثير شكوك التزوير فى ميشيجان.. وصحيفة: تم تغطية النوافذ

تحول فرز الأصوات في ديترويت، بولاية ميشيجان إلى حالة من الفوضى عندما اقترب مئات المراقبين ‏الجمهوريين غير الرسميين القلقين بشأن التزوير في موقع الفرز، بحسب تقرير نشرته صحيفة ديترويت نيوز، ونشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر.

The scene at Detroit’s absentee ballot counting center is growing more heated. The windows now being covered up. Allegations of violations. Sec. of State says she welcomes challenges. pic.twitter.com/oUL4A0h3Ku