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غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:30 ص
غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تغلق جامعة الأزهر، اليوم الخميس، باب تقليل الاغتراب، الذى فتحته يوم السبت الماضى، وذلك نظرا لكثافة الالتماسات التى قدمت من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن للمطالبة بالموافقة على التحويل، أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن وحرصا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات.
 
وقررت الجامعة فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020، والمرشحات في العام الجامعي 2021/ 2020، وذلك حتى اليوم الخميس.
 
واشترطت جامعة الأزهر عدد من الضوابط لقبول تقليل الاغتراب كما يلى: 
 
1- يكون التحويل للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى وبشرط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.
 
2- يكون نقل القيد للطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج منطقتهن الجغرافية بسبب تغيير محل الإقامة بشرط استيفائهن للحد الأدنى للكلية أو الشعبية المناظرة لها داخل منطقتهن الجغرافية أولا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد نقل القيد إليها فى منطقة جغرافية أخرى ( مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة ) مع إرفاق ما يفيد تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.
 
3- يحظر التحويل أو نقل القيد لكليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو طب الأسنان أو العلوم إلا فى حالة استيفاء الطالبة الحد الأدنى المقرر للكلية المراد التحويل إليها .
 
4- يحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول .
 
5- يكون التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.
 
6- يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين .
 
7- يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا للكلية المرشحة لها .
 
8- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة .
 
9- لن يقبل أى طلب بعد الموعد المحدد تحت أى ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.
 
 

تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

جامعة الازهر

تقليل الاغتراب لطلاب الازهر

موعد غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

تقليل الاغتراب

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