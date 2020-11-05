شيوخ سيوة يرحبون بإحياء قلعة شالى.. وأول برلمانية من الواحة: تعليم المرأة أولوية

كتبت: هناء أبو العز

أكد شيوخ قبائل سيوة، أن مشروع إحياء قلعة شالى بواحة سيوة الممول من الاتحاد الاوروبى ومجموعة نوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية، والذى بدأ فبراير 2018 ويستمر حتى أواخر عام 2020، هو مشروع يدعم الاقتصاد والسياحة المحلية، ويسلط الضوء علي الواحة فى إطار عمليات التطوير والتنمية التى تحدث بالمدينة.

وقال الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة، إن إحياء مشروع شالي القديمة، هو حلم كان يراود الآباء، بسبب التاريخ الذي يحمله حصن شالي بين طياته، مؤكدا أن أهل سيوة ينتظرون هيئة التنسيق الحضارى، للمساعدة فى إزالة التغييرات فى الثقافة المعمارية التى تزعج الأهالي قبل السياح، وتنفيذ شكل بيئى يساهم فى أن تصبح سيوة مزار جيد لكل العالم الذى يأتى الى سيوة رغم قلة آثارها ولكن كثرة تاريخها.