اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ أحد قبائل سيوة: الرئيس السيسى نفذ مطالبنا وحافظ على ثقافتنا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:33 م
شيخ أحد قبائل سيوة: الرئيس السيسى نفذ مطالبنا وحافظ على ثقافتنا شيوخ سيوة فى المؤتمر الصحفى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد شيوخ قبائل سيوة، أن مشروع إحياء قلعة شالى بواحة سيوة الممول من الاتحاد الأوروبى ومجموعة نوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية الذى بدأ فبراير 2018، ويستمر حتى أواخر عام 2020، هو مشروع يدعم الاقتصاد والسياحة المحلية، ويسلط الضوء على الواحة فى إطار عمليات التطوير والتنمية التى تحدث بالمدينة.

1be99a38-49ba-4c5e-8068-65a131ffd496

ومن جانبه، أكد الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة، أن الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت أحلام ومطالب أهل سيوة الممتدة منذ ٣٠ عاما، خلافا لما تم فى العهود السابقة.

 

وأضاف الشيخ عمر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد خلال تدشين مدينة العلمين بحل مشاكل الواحة القديمة، وبعد وقت قصير بدأ المسئولين بالتوافد علي المدينة أولهم الدكتور محمد عبد العاطى، وصدر قرار بوضع ميزانية ٧٢٥ مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الزراعى، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى، وحل مشكلة إعادة استخدام المياه.

 

282dc475-c16f-45b2-916e-a6e0e94ad52b

وأكد شيخ القبيلة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير الواحة مع الحفاظ على التراث لأهلها وثقافتها، مشيرًا إلى طلب وزيرالسياحة والآثار منه ورقة   تطوير برؤية أهل سيوة للعمل عليها.

 

وقال راجح، إن إحياء مشروع شالي القديمة، هو حلم كان يراود الآباء، بسبب التاريخ الذى يحمله حصن شالي بين طياته، مؤكدا أن أهل سيوة ينتظرون هيئة التنسيق الحضارى للمساعدة فى إزالة التغييرات فى الثقافة المعمارية التى تزعج الأهالي قبل السياح، وتنفيذ شكل بيئى يساهم فى أن تصبح سيوة مزار جيد لكل من يأتي إليها رغم قلة آثارها ولكن كثرة تاريخها.

 

34840605-257b-4183-837a-424132f4bb9c

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لشيوخ وقبائل وشباب سيوة، إن الاتحاد الأوروبى أتاح الفرصة لسكان شالي أن يتعايشوا سويا فى تناغم كامل، أثناء ترميم وإعادة إحياء قلعة شالي القديمة، والتى شهدت عصور  كثيرة، مناشدا الاتحاد بالتفكير فى إحياء منطقة أدرار التى تحوى بيوت ومعاصر زيتون وورش حرفية لتصبح متحف مفتوح للجميع.  

 

dd8814d5-f2c3-40f4-b9d4-461951e7d1b7

سيوة

قلعة شالي

الاتحاد الأوروبى

شيوخ القبائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة