اليوم السابع
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سلدار مصر تطلق مشروع "الجازى مصر" على مساحة 63 فدانا بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه بالقاهرة الجديدة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:48 م
سلدار مصر تطلق مشروع "الجازى مصر" على مساحة 63 فدانا بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه بالقاهرة الجديدة السيد طارق محمود السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة سلدار مصر

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أطلقت شركة سلدار مصر، إحدى أبرز شركات الضيافة والاستثمار العقارى فى مصر، مشروع “الجازى مصر” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 63 فدان، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنية وهو مشروع سكنى فندقى إدارى تجاري، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي. ويتكون المشروع من عدة أقسام وهى ماريوت ريزيدنسز القاهرة الجديدة، الجازى فيرست وجى دبليو ماريوت ريزدنسز الجازى جاردنز و الجازى للمكاتب الادارية ومجمع الجازى فيرست مول . و التى تتجاوز مساحته 20000 متر مربع.

وفى هذا السياق، صرح السيد طارق محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة لشركة سلدار مصر: "يسعدنا الاعلان عن اطلاق مشروع الجازى مصر الذى يتم تنفيذه برؤية جديدة ومفهوم يتم طرحه لأول مرة فى السوق المصرى إذ تم توقيع اتفاقية ترخيص وإدارة مع شركة الماريوت العالمية ليكون أول مشروع فى مصر يقدم تجربة السكن الفريدة والتى تجمع ما بين جودة العقار ورفاهية الضيافة من قبل شركة الماريوت إذ يحمل المشروع كل من العلامات التجارية (ماريوت وجى دبليو ماريوت).

وأضاف إنه قد تم تطوير مشروع الجازى مصر من قبل الشركة الخليجية للأنشاء والتعمير، وهى شركة تابعة لسلدار مصر، اعتمدت السرعة فى التنفيذ ليتم التسويق للمشروع عقب تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع وذلك لتعزيز ثقة العملاء فى الشركة والمشروع ويتمكن المهتمين من رؤية الوحدات على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2022. وهذا وقد قامت الشركة بطرح المرحلة الاولى للمشروع "ماريوت ريزدنسز الجازى فيرست" وبحمد الله تم الانتهاء من تسويق وبيع جميع الوحدات خلال 3 أيام فقط.

وكشف رئيس مجلس الإدارة لشركة سلدار مصر عن نية الشركة فى إطلاق مشروع جى دبليو ماريوت الجازى جاردنز فى سيتى سكيب نظرًا لارتفاع الطلب والاقبال الكبير على جميع مراحل مشروع الجازي. وأضاف، إن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع الجازى مصر بنسبة 95% بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم بيع الوحدات السكنية للمرحلة الاولى بالمشروع بنسبة 100%، موضحاً ان ما تم انفاقه حتى الفترة الحالية ما يقرب الـ 4 مليار جنيه و جارى انفاق 3 مليار جنيه حتى انتهاء المشروع فى عام 2022."

وقامت شركة سلدار بالتعاون كبرى شركات التصميم المعمارى والتصميم الداخلي، والاستشارات الهندسية لتخطيط الطرق والمناظر الطبيعية، ويتولى تنفيذ المشروع عدد من شركات المقاولات الرائدة فى مصر وأبرزها.

 


شركة سلدار

شركات التصميم المعمارى

جى دبليو ماريوت الجازى جاردنز

سيتى سكيب

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