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رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن بيع 11 محلا تجاريا و٦ صيدليات بالمزاد العلنى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:43 ص
رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن بيع 11 محلا تجاريا و٦ صيدليات بالمزاد العلنى محلات تجارية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 11محلا تجاريا و6 صيدليات، بمساحات تراوحت بين 18م2 و41م2 بالمزاد العلنى.
 
وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق (الأولى والثالثة والتاسعة عمارات ) والأحياء (الأول والثالث شرق ) وكمباوند دار مصر المرحلة الثانية وغيرها، حيث طرحت المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق والتى ستساهم في توفير أنشطة ( سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – ألبان – مواد بناء - صيدلية )، نظراً للحاجة اليومية لتلك النشاطات، بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع  المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 41600 جنيه و103700جنيه، وللصيدليات ما بين66500جنيه و145500جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء المدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

محلات تجاريه

مزاد علنى

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