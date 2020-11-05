اليوم السابع
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رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:43 ص
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

شهد اللقاء مناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة والاتحاد لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتواصل مع مختلف الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف خدمة المستثمرين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار بات لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، فضلا عن تفعيل خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وفق جداول زمنية محددة اتساقاً مع توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (3)

 

وأضاف "عبد الوهاب"، إن الهيئة تعمل جاهدةً على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، بالعمل على أكثر من محور كتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وتعزيز دور المناطق الحرة وتطوير مرافقها تلبيةً لرغبة بعض المشروعات في التوسع في أنشطتها.

وقد شارك باللقاء السيد الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والأستاذة ياسمين فريد خميس الرئيس الفخري للإتحاد وعدد من نواب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه، ومن جانبه أشاد الدكتور المهندس، محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببيئة الأعمال والاهتمام بتيسير إجراءات الاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

 

وأضاف "هلال" أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمرين، مشيرًا إلى ما لمسه الاتحاد مؤخرا من تيسيرات تعزز من بيئة الاستثمار وتشجع المستثمرين على التوسع في أعمالهم.

 

 

 


الهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار في مصر

المستشار محمد عبدالوهاب

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